Два индийских пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил (ВВС) Индии.
Уточняется, что инцидент произошел в штате Ассам. Сами летчики получили несовместимые с жизнью ранения. ВВС Индии на своей странице в социальной сети X выразили соболезнования семьям погибших.
Самолет вылетел из Джорхата в Ассаме, а в последний раз выходил на связь 5 марта в 17:12 по московскому времени. После этого началась поисково-спасательная операция.
В конце января военный самолет потерпел крушение в Таиланде. Тогда разбился турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6, состоящий на вооружении Королевских военно-воздушных сил страны.
До этого в Индии потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли пять человек. Среди погибших — глава партии NCP и заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, а также его сотрудники службы безопасности и пилот. На кадрах с места происшествия видны огонь, густой дым и сильно поврежденные обломки самолета.