Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два индийских пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30

Два индийских пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Два индийских пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Ассам. Сами летчики получили несовместимые с жизнью ранения. ВВС Индии на своей странице в социальной сети X выразили соболезнования семьям погибших.

Самолет вылетел из Джорхата в Ассаме, а в последний раз выходил на связь 5 марта в 17:12 по московскому времени. После этого началась поисково-спасательная операция.

В конце января военный самолет потерпел крушение в Таиланде. Тогда разбился турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6, состоящий на вооружении Королевских военно-воздушных сил страны.

До этого в Индии потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли пять человек. Среди погибших — глава партии NCP и заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, а также его сотрудники службы безопасности и пилот. На кадрах с места происшествия видны огонь, густой дым и сильно поврежденные обломки самолета.