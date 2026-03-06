Два индийских пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30

До этого в Индии потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли пять человек. Среди погибших — глава партии NCP и заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, а также его сотрудники службы безопасности и пилот. На кадрах с места происшествия видны огонь, густой дым и сильно поврежденные обломки самолета.