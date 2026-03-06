Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенческий яхт-клуб на Петровской косе начали проектировать в Петербурге

На территории хотят создать полноценную инфраструктуру для занятий парусным спортом.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге начали проектировать студенческий яхт-клуб на Петровской косе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая в программе «Новый взгляд» на телеканале «78». Он добавил, что объект пройдет государственную экспертизу уже в 2026 году, после чего специалисты смогут определить его источники финансирования, смету и сроки завершения строительства.

— Это не только студенческий, а общегородской межвузовский центр. Работы включены в Адресную инвестиционную программу Северной столицы. Мы планируем полностью благоустроить территорию и создать там полноценную инфраструктуру для занятий парусным спортом, — отметил Беглов.

Речь идет об участке общей площадью 13 гектаров. Там построят учебно-тренировочную базу, эллинг, гараж и многофункциональный комплекс. Но уникальность объекта еще в том, что на участке расположены два памятника — Главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба и Дом управляющего акционерного общества «Ропс и партнеры». Их приспособят для современного пользования. В Доме управляющего, например, организуют музей.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше