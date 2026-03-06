Студенческий яхт-клуб на Петровской косе начали проектировать в Петербурге

В Петербурге начали проектировать студенческий яхт-клуб на Петровской косе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая в программе «Новый взгляд» на телеканале «78». Он добавил, что объект пройдет государственную экспертизу уже в 2026 году, после чего специалисты смогут определить его источники финансирования, смету и сроки завершения строительства.