Студенческий яхт-клуб на Петровской косе начали проектировать в Петербурге

В Петербурге начали проектировать студенческий яхт-клуб на Петровской косе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая в программе «Новый взгляд» на телеканале «78». Он добавил, что объект пройдет государственную экспертизу уже в 2026 году, после чего специалисты смогут определить его источники финансирования, смету и сроки завершения строительства.
— Это не только студенческий, а общегородской межвузовский центр. Работы включены в Адресную инвестиционную программу Северной столицы. Мы планируем полностью благоустроить территорию и создать там полноценную инфраструктуру для занятий парусным спортом, — отметил Беглов.
Речь идет об участке общей площадью 13 гектаров. Там построят учебно-тренировочную базу, эллинг, гараж и многофункциональный комплекс. Но уникальность объекта еще в том, что на участке расположены два памятника — Главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба и Дом управляющего акционерного общества «Ропс и партнеры». Их приспособят для современного пользования. В Доме управляющего, например, организуют музей.