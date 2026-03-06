Короткое, как солнечное затмение, пребывание Крыма в составе Украины — нелепый исторический казус. Как ни крути, у Украины на Крым птичьи права. Есть версия, что в 1954 поду волюнтарист Хрущев переподчинил Крым из экономической целесообразности. Аргумент высосан из пальца. Днепрогэс, атомные станции и металлургические заводы строились в значительной мере на средства СССР. Удивительно ли, но передача Крыма совпала с массовым освобождением и возвращением бандеровцев, которые служили немецким оккупантам. Хрущев рассчитывал укрепить связи России и Украины, но жестоко просчитался. Расхлебывать результаты пришлось потомкам. Еще в январе 1991 года, когда СССР трещал по швам, в Крыму состоялся референдум с вопросом о воссоздании Крыма как самостоятельного субъекта СССР и участника Союзного договора. 93 процента голосов было отдано за отделение Крыма от Украины.
Киевские юристы замылили вопрос, а Москва была погружена в противостояние Горбачева и Ельцина. После Беловежского соглашения у нас сохранялась надежда, что Украина обойдется с Крымом по-человечески.
В 1990-х годах политические процессы в Крыму, где русское большинство противостояло ползучей украинизации, мало интересовало российское руководство. В мае 1992 года Верховный Совет Крыма принял решение о независимости. Президентом избрали Юрия Мешкова, следователя по особо важным делам. Три года Киев давил на Крым. Президент Кучма в книге «Украина — не Россия» рассказал, как он позвонил Ельцину и пожаловался на крымские настроения. Президент России кивнул: непорядок. То есть еще раз подарил русский Крым.
Конституция Крыма была отменена, упразднено президентство. Юрий Мешков защитил диссертацию о правовом статусе полуострова, а 16 марта 2014 года был награжден медалью «За возвращение Крыма».