Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым единодушно стал нашим

Историческая правда восторжествовала. С 1783 года, когда при Екатерине Великой последний крымский хан отрекся от престола, Крым находился в составе России.

Короткое, как солнечное затмение, пребывание Крыма в составе Украины — нелепый исторический казус. Как ни крути, у Украины на Крым птичьи права. Есть версия, что в 1954 поду волюнтарист Хрущев переподчинил Крым из экономической целесообразности. Аргумент высосан из пальца. Днепрогэс, атомные станции и металлургические заводы строились в значительной мере на средства СССР. Удивительно ли, но передача Крыма совпала с массовым освобождением и возвращением бандеровцев, которые служили немецким оккупантам. Хрущев рассчитывал укрепить связи России и Украины, но жестоко просчитался. Расхлебывать результаты пришлось потомкам. Еще в январе 1991 года, когда СССР трещал по швам, в Крыму состоялся референдум с вопросом о воссоздании Крыма как самостоятельного субъекта СССР и участника Союзного договора. 93 процента голосов было отдано за отделение Крыма от Украины.

Киевские юристы замылили вопрос, а Москва была погружена в противостояние Горбачева и Ельцина. После Беловежского соглашения у нас сохранялась надежда, что Украина обойдется с Крымом по-человечески.

В 1990-х годах политические процессы в Крыму, где русское большинство противостояло ползучей украинизации, мало интересовало российское руководство. В мае 1992 года Верховный Совет Крыма принял решение о независимости. Президентом избрали Юрия Мешкова, следователя по особо важным делам. Три года Киев давил на Крым. Президент Кучма в книге «Украина — не Россия» рассказал, как он позвонил Ельцину и пожаловался на крымские настроения. Президент России кивнул: непорядок. То есть еще раз подарил русский Крым.

Конституция Крыма была отменена, упразднено президентство. Юрий Мешков защитил диссертацию о правовом статусе полуострова, а 16 марта 2014 года был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше