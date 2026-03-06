Как выглядит среднестатистическая жительница Приангарья

Средний возраст жительницы Приангарья — 42 года. Интересно, что девочек рождается всегда чуть меньше, чем мальчиков, и в возрастных группах до 30 лет мужчин больше, чем женщин. Но уже среди 35-летних жителей Иркутской области женщин, напротив, больше, чем мужчин, и чем старше поколение — тем сильнее перевес в пользу прекрасного пола. А среди долгожителей — 90 лет и старше — женщин почти в пять раз больше, чем мужчин: на начало 2024 года — 6 070 человек против 1 254. В том числе возраста более 100 лет достигли 162 жительницы Приангарья. Мужчин той же возрастной группы — всего 61.