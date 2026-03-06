Как выглядит среднестатистическая жительница Приангарья

В преддверии Международного женского дня 8 Марта irk.aif.ru составили портрет среднестатистической жительницы Приангарья, руководствуясь публикациями Иркутскстата.
Живут дольше мужчин.
В Иркутской области, по данным на начало 2025 года, проживали 1,257 млн представительниц прекрасного пола — это 54,1% населения региона. При этом большая часть женщин (79%), по данным на 2024 год, проживает в городах.
Средний возраст жительницы Приангарья — 42 года. Интересно, что девочек рождается всегда чуть меньше, чем мальчиков, и в возрастных группах до 30 лет мужчин больше, чем женщин. Но уже среди 35-летних жителей Иркутской области женщин, напротив, больше, чем мужчин, и чем старше поколение — тем сильнее перевес в пользу прекрасного пола. А среди долгожителей — 90 лет и старше — женщин почти в пять раз больше, чем мужчин: на начало 2024 года — 6 070 человек против 1 254. В том числе возраста более 100 лет достигли 162 жительницы Приангарья. Мужчин той же возрастной группы — всего 61.
В Иркутской области девушки обычно выходят замуж в возрасте от 20 до 29 лет — в 2024 году таких невест было около 44%. Кстати, тот же возрастной интервал демографы считают наиболее благоприятным для рождения ребёнка. Статистика Приангарья это подтверждает: большинство первенцев (63%) в 2024 году родились у мам именно этого возраста. Правда, в среднем возраст рожениц приближается к 29 годам: женщины стремятся сначала получить высшее образование и построить карьеру, а уже потом заняться семьёй. В пользу этого свидетельствует тот факт, что к походу в ЗАГС высшее образование успевают получить примерно треть невест, а среди родивших женщин профессиональное образование имеют 73%, причём половина из них — высшее.
Кстати, на начало 2025—2026 учебного года среди 63 с лишним тысяч студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, было более 31 тысячи девушек — юношей среди студентов пока чуть больше, но их в этом возрасте в принципе больше, чем представительниц прекрасного пола.
Культура и ЗОЖ.
Среднестатистическая жительница Приангарья — не только жена и мать, это успешный профессионал: 75% женщин трудоспособного возраста работают в самых разных отраслях экономики. Причём это не только традиционно «женские» направления — культура, здравоохранение и образование. В научно-технической сфере женщин примерно 75%, а среди сотрудников финансового сектора и страховых компаний — более 73%. Кроме того, дамы строят и собственный бизнес: в Иркутской области более 28 тысяч предпринимательниц, а среди ИП Приангарья доля женщин составляет 44%. Около 82 тысяч жительниц нашего региона также занимаются общественной работой — кстати, их в два раза больше, чем волонтёров-мужчин.
Каждая вторая женщина, по данным Иркутскстата, занимается каким-либо видом спорта — конечно, среди тех, кто в принципе способен вести активный образ жизни. Самые популярные направления — плавание и фитнес. Путешествиями интересуются примерно 39% жительниц Приангарья, принявших участие в профильном опросе. Мужчин-туристов, кстати, чуть больше — 43%, и если они выбирают в основном походные туры, охоту и рыбалку, то дамы больше тяготеют к оздоровительному и познавательному отдыху. Кстати, родственников и друзей представительницы прекрасного пола навещают чаще, чем их спутники.
А вот кинотеатры, рестораны и кафе мужчины и женщины Приангарья посещают одинаково активно. Чего не скажешь о культурных событиях: среди посетителей театров, концертов, музеев и выставок женщин вдвое больше, чем представителей «сильной половины» человечества.
Обратили внимание аналитики Иркутскстата и на вредные привычки, которым подвержено население региона: среди жителей старше 15 лет алкогольные напитки систематически употребляют 52%, курят — 28%. Надо сказать, что постоянно курящих женщин в Приангарье втрое меньше, чем мужчин, да и спиртными напитками они увлекаются меньше.