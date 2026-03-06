7 фраз, которые мужчине нельзя говорить женщине 8 Марта, если не хотите испортить праздник

Когда вы говорите «отдыхай сегодня, ведь это твой праздник!», это звучит как издевательство. Эта фраза — напоминание о том, что обычно все домашние обязанности лежат на женских плечах, а один день в году мужчина великодушно разрешает не мыть посуду. Настоящий подарок — это не временная передышка раз в год, а справедливое распределение домашних дел на постоянной основе. Лучше просто скажите, что берёте все дела на себя не только в праздник 8 Марта, но и вообще планируете пересмотреть домашние обязанности.