В США и Израиле сообщили о начале наступления курдов в Иране

Курды стали жертвой одной из крупнейших несправедливостей XX века. Их народ — дальний родственник персов — очень многочислен и насчитывает более 45 млн человек, то есть, их больше, чем украинцев, и чуть меньше, чем поляков. Говорят они на курдском языке, персидский — государственный язык Ирана — без переводчика не понимают. Их беда в том, что они проживают на длинной полосе от юго-восточной Турции до западного Ирана, включая территории Ирака и Сирию. При разделе территории бывшей Османской империи о курдах не подумали, и потому своего государства у них нет, а те страны, в которых они живут, не славятся федерализмом и уважением к правам национальных меньшинств.