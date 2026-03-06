Названы самые неудачные подарки на 8 Марта

Тем временем более половины мужчин признались, что делают подарки на 8 Марта не столько по своему желанию, сколько потому что «так принято». Две трети респондентов еще не определились с выбором презента. Главным символом праздника все еще остаются цветы, но полноценным подарком сегодня букет считают лишь 42% опрошенных, еще 12% полагают, что все зависит от его стоимости.