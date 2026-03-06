Разработана альтернатива имплантации зубов для пациентов с противопоказаниями

Анкерные штифты используют для восстановления сильно разрушенных зубов более чем на треть. Однако при использовании стандартных штифтов нагрузки при жевании могут распределяться неравномерно, есть риск и других осложнений. Модернизация добавляет к стандартному штифту площадку, которая увеличивает поверхность опоры, предотвращает усадку пломбы и равномерно распределяет жевательную нагрузку. Она изготавливается индивидуально из медицинской стали в зависимости от размеров зубного дефекта. В целом конструкция представляет собой винт с резьбой в корневой части и головкой крестообразной формы.