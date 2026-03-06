Разработана альтернатива имплантации зубов для пациентов с противопоказаниями

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета создали модернизированный анкерный штифт с дополнительной площадкой, который может заменить процедуру имплантации зубов для пациентов с противопоказаниями. Новая конструкция продлевает срок службы зуба до 10 лет, сокращает время лечения и снижает его стоимость до двух раз, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Это медицинское изделие применяют для зубов, которые ранее были депульпированы, то есть у них был удален сосудисто-нервный пучок зуба. Разрушенный зуб не несет полностью свою функциональную нагрузку. Для этого стоматолог устанавливает штифт в корневой канал, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно», — приводятся в сообщении слова старшего преподавателя вуза Екатерины Костригиной.
Анкерные штифты используют для восстановления сильно разрушенных зубов более чем на треть. Однако при использовании стандартных штифтов нагрузки при жевании могут распределяться неравномерно, есть риск и других осложнений. Модернизация добавляет к стандартному штифту площадку, которая увеличивает поверхность опоры, предотвращает усадку пломбы и равномерно распределяет жевательную нагрузку. Она изготавливается индивидуально из медицинской стали в зависимости от размеров зубного дефекта. В целом конструкция представляет собой винт с резьбой в корневой части и головкой крестообразной формы.
«Площадка принимает на себя часть нагрузки, защищая утраченную стенку зуба. Становится возможным использовать один штифт для многокорневых зубов, что снижает время реставрации и исключает необходимость в нескольких штифтах», — цитирует пресс-служба Костригину.
Компьютерное моделирование подтвердило эффективность на однокорневых и многокорневых зубах. На изобретение получен патент. Разработка будет особенно полезна для пациентов с сахарным диабетом или недостатком альвеолярной кости, которым противопоказана имплантация, отмечается в сообщении.