Открытки и поздравления с Международным женским днем для мамы, жены, дочери, подруг и коллег

По другой версии, более распространенной, появление праздника инициировала немецкая коммунистка Клара Цеткин в 1910 году — тогда она предложила учредить международный женский день, когда женщины смогут устраивать митинги для привлечения внимания общества к социальным проблемам. Ее поддержали, и уже через пару лет Женский день проводили в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах, России, США и Швейцарии. Женщины выступали за предоставление избирательного права, увеличение зарплат до уровня мужских и сокращение рабочего дня.