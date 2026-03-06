Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублей

Специалисты МБУ «Водоканал» в Даниловке обследовали участок, который подлежит ремонту. Канализационная сеть в настоящее время выполнена из асбестоцементных труб диаметром 250 мм, которые уложены на глубине 2 метров. Протяженность водоотводящей сети, которая будет отремонтирована, составляет 1881 метр. Она была введена в эксплуатацию в 1999 году, т.е. 27 лет назад.