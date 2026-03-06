10+ открыток к праздникам 6 марта. От гурманов до женского платья

Ещё 6 марта во многих странах отмечается День женского платья — праздник, посвящённый одному из самых элегантных и женственных предметов гардероба. Точная история его появления неизвестна, но с каждым годом он набирает популярность. В этот день женщины надевают свои любимые платья — будь то повседневные или вечерние, — чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.