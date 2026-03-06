Ричмонд
Скандал в НХЛ: Малкин получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу соперника

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил удаление до конца матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».

Инцидент произошел в начале второго периода. После борьбы у ворот «Баффало» между Малкиным и капитаном команды Расмусом Далином возникла стычка.

В одном из эпизодов россиянин размахнулся клюшкой и попал сопернику в область головы и лица. Судьи остановили игру и назначили Малкину большой пятиминутный штраф, а также дисциплинарное удаление до конца встречи.

Сам Далин получил двухминутный штраф за грубость.

К моменту удаления 39-летний форвард «Питтсбурга» провел на льду меньше шести минут и успел нанести один бросок по воротам.

Матч завершился поражением «Пингвинз» со счетом 1:5. Большинство после удаления Малкина «Баффало» сумел реализовать — шайбу забросил Джош Норрис.

По данным североамериканских СМИ, НХЛ может дополнительно рассмотреть этот эпизод и решить вопрос о возможной дисквалификации российского хоккеиста.

