Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Мошенники выбирают похожих на себя людей и оформляют кредиты с их документами

Мошенники начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, которые аферистам присылают их работодатели. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Мошенники начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, которые аферистам присылают их работодатели. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

— Чаще всего базы данных продают кадровые агентства. Найти виновного удается крайне редко, а единственное наказание на практике — не срок, а всего лишь штраф, — уточнили в публикации.

Так, на мужчину по имени Михаил из Красноярска оформил сразу три автокредита в Санкт-Петербурге. В ходе разбирательств выяснилось, что паспорт, СНИЛС и водительские права мужчины украли, после чего отредактировали фотографию на паспорте и набрали долгов.

Мошенники специально искали в слитых базах данных двойников с чистой кредитной историей. Именно таким людям банки одобряют крупные займы без дополнительных проверок.

Телефонные мошенники вымогали пять миллионов рублей у матери 17-летней девушки, которую якобы похитили в Домодедове. Женщине прислали видеосообщение с ее дочерью. На самом деле девушка сама инсценировала свое похищение.

Мошенники в преддверии 8 Марта разработали новую схему обмана с «ложными знакомствами» в социальных сетях — злоумышленники создают фейковые профили и просят у россиян деньги на подарки к празднику.