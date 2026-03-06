Mash: Мошенники выбирают похожих на себя людей и оформляют кредиты с их документами

Мошенники начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, которые аферистам присылают их работодатели. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Telegram-канал Mash.
— Чаще всего базы данных продают кадровые агентства. Найти виновного удается крайне редко, а единственное наказание на практике — не срок, а всего лишь штраф, — уточнили в публикации.
Так, на мужчину по имени Михаил из Красноярска оформил сразу три автокредита в Санкт-Петербурге. В ходе разбирательств выяснилось, что паспорт, СНИЛС и водительские права мужчины украли, после чего отредактировали фотографию на паспорте и набрали долгов.
Мошенники специально искали в слитых базах данных двойников с чистой кредитной историей. Именно таким людям банки одобряют крупные займы без дополнительных проверок.
Телефонные мошенники вымогали пять миллионов рублей у матери 17-летней девушки, которую якобы похитили в Домодедове. Женщине прислали видеосообщение с ее дочерью. На самом деле девушка сама инсценировала свое похищение.
Мошенники в преддверии 8 Марта разработали новую схему обмана с «ложными знакомствами» в социальных сетях — злоумышленники создают фейковые профили и просят у россиян деньги на подарки к празднику.