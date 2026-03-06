Ричмонд
«Мы не сможем этого добиться»: отставной полковник США растоптал надежды на легкую победу над Ираном

Полковник США в отставке Уилкерсон: Вашингтон не понимает сути конфликта в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство не осознает истинной природы конфликта в Иране и обречено на поражение в противостоянии на Ближнем Востоке. Такую оценку дал отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон.

По словам аналитика, Вашингтон имеет дело не с обычным противником, а с нацией, чья история насчитывает три тысячи лет.

Уилкерсон заявил о готовности иранского народа «обречь себя на гибель», лишь бы причинить США «страшную головную боль».

Полковник в отставке высмеял возможные иллюзии о том, что сопротивление Ирана удастся сломить «несколькими пулями и несколькими бомбами». США «бы сошли с ума», по его словам, если бы надеялись на скорую смену режима в Тегеране.

«Мы не сможем этого добиться», — резюмировал Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил, в свою очередь, об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил о наращивании США сил и средств в зоне конфликта с Ираном.

Вместе с тем Дональд Трамп сообщил, что его администрация уже подбирает кандидатов для управления Ираном после завершения военной операции.

Россия осудила действия США и Израиля и призвала решить все мирным путем.

