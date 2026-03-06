В РКС прокомментировали идею создания перечня книг, подлежащих маркировке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Идея создания единого отраслевого перечня книг, которые подлежат маркировке в России, обсуждалась профессиональным сообществом и получила поддержку ключевых игроков книжного рынка РФ, рассказала РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В понедельник на сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
Бейлина отметила, что идея создания отраслевого перечня многократно обсуждалась профессиональным сообществом на протяжении года и получила поддержку ключевых игроков рынка. Кроме того, отраслевой перечень не имеет нормативного закрепления и ведется на добровольной основе исключительно в интересах отрасли. «По сути, профессиональное сообщество, сталкиваясь с отсутствием детализированных разъяснений и четких критериев со стороны контролирующих органов, вынуждено создавать собственный механизм саморегулирования для обеспечения единообразной правоприменительной практики», — сказала РИА Новости эксперт РКС.
Она уточнила, что логика отраслевого перечня, опубликованного на сайте РКС, прозрачна: вносить в него книги имеет право издатель, однако любой субъект книжной индустрии, включая розничные магазины, библиотеки, оптовые организации, на всей территории страны получает доступ к актуализированным данным и может предпринять необходимые действия по маркировке экземпляров, чтобы избежать административной ответственности.
«Сейчас мы будем очень внимательно наблюдать за действиями контролирующих ведомств, за формами проверок, критериями, которыми будут руководствоваться и последствиями для отрасли. И, конечно, надеемся на дальнейший конструктивный диалог и совместный поиск компромиссных решений с профильными ведомствами», — заключила Бейлина.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.