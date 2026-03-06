Вышли на самих себя: в США заподозрили американских военных в причастности к удару по школе для девочек в Иране

Следователи Вооруженных сил США, проводя проверку, пришли к выводу, что удар по иранской школе для девочек могли нанести американские военные. Об этом Reuters сообщили сразу несколько источников.
Собеседники агентства не исключили, что в скором времени появятся новые улики, которые прямо укажут на причастность к инциденту военнослужащих США. При этом журналисты не располагают сведениями о продолжительности следствия.
Напомним, 28 февраля пострадала начальная школа для девочек в Минабе. В результате удара погибли 165 девочек, также сообщалось о гибели не менее 14 учителей.
Госсекретарь США Марко Рубио не смог дать внятный ответ на вопрос о причастности Штатов к удару по школе в Иране.