Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госуслуги по принципу жизненных ситуаций получают жители Ростовской области

Сервис «Жизненные ситуации» на «Госуслугах» ускоряет получение помощи.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области могут получать госуслуги и справочную информацию в одном месте, без необходимости обращаться в разные ведомства и оформлять документы отдельно, напоминают донские власти.

Сервис «Жизненные ситуации» на «Госуслугах» внедряется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Жизненные ситуации» помогают решать разные вопросы и охватывают ключевые события в жизни человека. В России запустили уже 70 федеральных и более 425 региональных «жизненных ситуаций».

— В Ростовской области реализовали пять региональных «жизненных ситуаций»: «Студенчество», «Покупка гаража», «Посещение спортивных объектов», «Организация ярмарок» и «Перепланировка помещения». Завершается работа по шестой жизненной ситуации «Ветеран труда Ростовской области», — сообщил министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов.

В среднем в одну федеральную «жизненную ситуацию» входит 17 услуг и сервисов. Система сама заполняет данные из профиля заявителя, поэтому получение необходимой помощи становится еще проще и быстрее.

Всего с момента запуска каталога «жизненных ситуаций» на сайте «Госуслуги» к нему обратились более 70 млн раз. Только за 2025 год на 31 день снизился срок получения услуг. Число необходимых для обращения документов сократилось с 17 до трех.

Чаще всего к каталогу «жизненных ситуаций» обращались при поступлении в вузы, при получении налогового вычета", а также при выходе на пенсию по старости.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.