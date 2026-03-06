Госуслуги по принципу жизненных ситуаций получают жители Ростовской области

Жители Ростовской области могут получать госуслуги и справочную информацию в одном месте, без необходимости обращаться в разные ведомства и оформлять документы отдельно, напоминают донские власти.
Сервис «Жизненные ситуации» на «Госуслугах» внедряется в рамках федерального проекта «Государство для людей».
«Жизненные ситуации» помогают решать разные вопросы и охватывают ключевые события в жизни человека. В России запустили уже 70 федеральных и более 425 региональных «жизненных ситуаций».
— В Ростовской области реализовали пять региональных «жизненных ситуаций»: «Студенчество», «Покупка гаража», «Посещение спортивных объектов», «Организация ярмарок» и «Перепланировка помещения». Завершается работа по шестой жизненной ситуации «Ветеран труда Ростовской области», — сообщил министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов.
В среднем в одну федеральную «жизненную ситуацию» входит 17 услуг и сервисов. Система сама заполняет данные из профиля заявителя, поэтому получение необходимой помощи становится еще проще и быстрее.
Всего с момента запуска каталога «жизненных ситуаций» на сайте «Госуслуги» к нему обратились более 70 млн раз. Только за 2025 год на 31 день снизился срок получения услуг. Число необходимых для обращения документов сократилось с 17 до трех.
Чаще всего к каталогу «жизненных ситуаций» обращались при поступлении в вузы, при получении налогового вычета", а также при выходе на пенсию по старости.
