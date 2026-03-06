Гималайским медведям Русику и Малаше из Иркутского зоопарка исполнилось 15 лет

— Медвежата, оставшиеся без родителей, — это большая проблема. Выпустить их в природу без сложнейшей подготовки, которая исключает контакт с человеком, нельзя. И неважно, бурый это медведь или гималайский. Так сироты и пристраиваются по зоопаркам, где им могут обеспечить пожизненный уход. Наши вон, из самого Владивостока до Иркутска добрались, — рассказывают в зоопарке.