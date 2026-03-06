Гималайским медведям Русику и Малаше из Иркутского зоопарка исполнилось 15 лет

Русик и Малаша — гималайские медведи из Иркутского зоопарка — 6 марта 2026 года отметили 15-летие. Сейчас это крепкие и сильные звери. Но когда-то они попали в приют под Владивостоком совсем крошечными медвежатами. Без родителей, без защиты — малыши нуждались в помощи.
В Иркутск их привезли еще несмышленышами. Работники зоопарка выкармливали их из соски, выхаживали и учили тому, чему в дикой природе учат мамы. Прошло 15 лет — и сейчас это взрослые, ухоженные животные.
— Медвежата, оставшиеся без родителей, — это большая проблема. Выпустить их в природу без сложнейшей подготовки, которая исключает контакт с человеком, нельзя. И неважно, бурый это медведь или гималайский. Так сироты и пристраиваются по зоопаркам, где им могут обеспечить пожизненный уход. Наши вон, из самого Владивостока до Иркутска добрались, — рассказывают в зоопарке.
Сейчас Русик и Малаша в надежных руках!
