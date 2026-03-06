«Не реви! Приеду!» Считавшийся погибшим боец позвонил жене после обмена пленными — видео

История Алексея могла бы стать трагической, если бы не упорство его супруги. Несмотря на официальные уведомления о смерти, женщина отказывалась верить в худшее и искала любую информацию о муже. Благодаря содействию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и представителей Красного Креста удалось выяснить: всё это время мужчина находился в плену.