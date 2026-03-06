Прокурор Омской области проверил в ИК-7 соблюдение требований закона

В четверг, 5 марта, областной прокурор Алексей Афанасьев в сопровождении начальника УФСИН России по Омской области Сергея Балдина и коллег из прокуратуры посетил ИК-7 и проверил там соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в данной колонии. Там же их сопровождал начальник учреждения Сергей Ремнев.
О визите прокурора сообщила пресс-служба областного УФСИН.
В рамках обхода прокуроры проверили условия отбывания наказания заключенными на основных объектах инфраструктуры колонии. В том числе это были общежития отрядов, столовая, карантинное отделение, медицинская часть, спорткомплекс, отряд строгих условий отбывания наказания, производственные участки, теплицы и пост видеоконтроля.
«По завершении проверки Алексей Афанасьев провел прием осужденных по личным вопросам, разъяснив обратившимся требования уголовно-исполнительного законодательства, а также права и обязанности лиц, находящихся в местах лишения свободы. Кроме того, он высоко оценил результаты деятельности учреждения по созданию условий, необходимых для отбывания наказания, а также дальнейшей успешной ресоциализации осужденных после освобождения», — отметили в ведомстве.
