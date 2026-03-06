Прокурор Омской области проверил в ИК-7 соблюдение требований закона

«По завершении проверки Алексей Афанасьев провел прием осужденных по личным вопросам, разъяснив обратившимся требования уголовно-исполнительного законодательства, а также права и обязанности лиц, находящихся в местах лишения свободы. Кроме того, он высоко оценил результаты деятельности учреждения по созданию условий, необходимых для отбывания наказания, а также дальнейшей успешной ресоциализации осужденных после освобождения», — отметили в ведомстве.