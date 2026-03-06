Отцы-молоды. Многодетные волгоградцы о секретах семейного счастья

«Наш брак с Марией длится уже 26 лет, — рассказывает Вадим Филин. — Мы познакомились в 1995 г., я был 19-летним студентом политеха, а Мария — 16-летней школьницей. Знакомство было необычным: мы с друзьями пошли купаться на берег Волги и увидели там девушек с кожей тёмно-серого цвета. Оказалось, они нашли какую-то лечебную глину и перемазались с ног до головы. Мы с Машей познакомились, разговорились. В первую очередь меня привлекла её красота, но и не только. Мне было интересно общаться с Марией, я видел её искренность, умение слушать, возникла эмоциональная близость. Прошло четыре года, и мы поженились — это было серьёзное, зрелое решение».