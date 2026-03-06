Отцы-молоды. Многодетные волгоградцы о секретах семейного счастья

Женское счастье — это семья, муж и дети. А если детей много и муж надёжный и любящий, тогда женскому счастью вообще нет предела. Таких достойных мужчин в Волгограде и области много, и нескольких из них мы представим сегодня.
Иван Соболев: «Юля — самая красивая и любимая».
Иван и Юлия Соболевы — продолжатели казачьих династий.
У Ивана Александровича — ответственная работа, он замглавы Иловлинского городского поселения. А помимо этого, хорист и солист-танцор Иловлинского казачьего хора.
Юлия Александровна — потомственная казачка, работает главным специалистом в администрации Иловлинского района. Сейчас она в декретном отпуске: младшей дочери Александре чуть больше года. Старшему сыну Николаю восемь лет, Ивану — семь, Серафиме — четыре. Сыновья по примеру отца занимаются спортом — они, как и Иван, призёры Всероссийских народных игр ГТО в своих возрастных категориях.
Многодетная семья Соболевых — самая активная в Иловлинском районе, они участники сообщества «Родные-любимые», члены ВРОО «Многодетный Волгоград», активисты «Движения первых», участники Всероссийского форума «Территория смыслов» 2024 г., дважды серебряные призёры фестиваля «ТриЧетыре. Семейный зачёт». И это далеко не все заслуги семьи.
«Мы познакомились летом 2016 г. Юля работала в районной администрации, а я в сельской в Качалино. Приехал отчёты сдавать, зашёл просто познакомиться, и, как говорится, “завертелось”, — вспоминает Иван. — У нас оказались одинаковые взгляды на семейную жизнь, мы мечтали о детях. Уже в сентябре я сделал предложение, и в ноябре мы поженились. В этом году нашей семье 10 лет. Юля — отличная хозяйка, супермама, прекрасная жена и даже водитель. Для нас она самая красивая и любимая».
Решив создать семью, Иван и Юлия сразу договорились обязанности делить поровну.
«Домашние дела стараемся делать всей семьёй, кто-то подметает, кто-то полы моет, кто-то посуду. Вместе гуляем, по воскресеньям и по праздникам ходим в храм, занимаемся спортом, танцуем, продолжаем казачьи традиции наших предков. Семейным ансамблем участвуем и побеждаем в танцевальных конкурсах. Сыновья занимаются в образцовом художественном ансамбле танца “Сувенир”, который неоднократно становился победителем областных и всероссийских конкурсов. Каждый праздник, в том числе и 8 Марта, отмечаем с родственниками. В этот день наша мама и любимая супруга просто отдыхает, получает подарки и приятные сюрпризы, а мы все работаем, готовим, убираем, а потом вечером вместе смотрим семейные фильмы».
В преддверии 8 Марта хочу поздравить всех жительниц Волгоградской области с праздником весны. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и тепло, забота, понимание, поддержка. Желаю вам искреннего мужского внимания, улыбок и настоящей любви. Солнечного настроения и женского счастья!
Вадим Филин: «Супруга Мария — человек уникальный».
Вадим и Мария Филины широко известны в регионе как активные общественники.
Вадим руководит православным семейным центром «Лествица» и реготделением Всероссийского общественного движения «Отцы России». Кроме этого, он активно помогает участникам СВО и жителям ДНР и ЛНР. С самого начала спецоперации он возит бойцам посылки, собранные по их заявкам, для чего была создана волонтёрская группа «Покров».
А Мария Филина является председателем Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. Многодетная мама занимается волонтёрской деятельностью, недавно она была удостоена медали «За содействие СВО».
«Наш брак с Марией длится уже 26 лет, — рассказывает Вадим Филин. — Мы познакомились в 1995 г., я был 19-летним студентом политеха, а Мария — 16-летней школьницей. Знакомство было необычным: мы с друзьями пошли купаться на берег Волги и увидели там девушек с кожей тёмно-серого цвета. Оказалось, они нашли какую-то лечебную глину и перемазались с ног до головы. Мы с Машей познакомились, разговорились. В первую очередь меня привлекла её красота, но и не только. Мне было интересно общаться с Марией, я видел её искренность, умение слушать, возникла эмоциональная близость. Прошло четыре года, и мы поженились — это было серьёзное, зрелое решение».
У Филиных четверо детей: два сына и две дочки. Полине 22 года, Сергею 17, Николаю 14, Софии 11. Полина пошла по стопам мамы и бабушки, став учителем русского языка и литературы. Сергей увлекается историей, особенно ему интересна история России. 14-летний Николай занимается армреслингом, сейчас едет на первенство России.
«Мария — человек уникальный, — говорит Вадим Филин. — Ей удаётся совмещать очень напряжённую работу с домашними делами и воспитанием детей. Мы понимаем, что нельзя все заботы взваливать на маму, поэтому домашние обязанности в семье есть у всех. Мы дорожим временем, проведённым в кругу семьи, будь это поход в кино или в кафе. Все праздники тоже проводим вместе, в том числе 8 Марта. Но так как этот день выпадает на время Великого поста, не устраиваем застолий. Для нас это праздник весны, красоты и повод выразить благодарность нашим прекрасным женщинам».
Всем волгоградкам я желаю любви и женской мудрости, которая поможет обрести счастье и сохранить мир в семье. А мужчинам хочу дать совет: помните, для того чтобы обрести счастье с женщиной, нужна прежде всего искренняя беззаветная любовь.
Юрий Жебелев: «Я нашёл родную душу».
Волгоградец Юрий Жебелев считает, что ему повезло: каждый вечер, после напряжённого рабочего дня он спешит домой, где его встречает любимая жена Анна, трое детей и домашние питомцы.
Здесь всегда уютно и светло, и в этом, уверен Юрий, заслуга его жены.
«Анна — необыкновенный, добрый, светлый человек, — говорит Юрий. — Мы познакомились в дружеской компании, и я сразу понял, что нашёл родную душу. С годами это чувство окрепло».
В семье трое детей: 18-летняя Ангелина, 17-летний Роман и 8-летняя Настя. Ангелина прекрасно рисует, сейчас осваивает профессию технолога шитья, Роман учится на повара, а когда был помладше увлекался кикбоксингом, второклассница Настя занимается танцами.
"Я не перестаю восхищаться своей женой, — признаётся Юрий. — Внешне Анна очень нежная, хрупкая, но мы все знаем, что при этом она очень целеустремлённая, энергичная, трудолюбивая. Жена очень много сил, физических и душевных, отдаёт семье. Для каждого из нас у неё всегда есть время выслушать, успокоить, вселить надежду. И я, и дети понимаем: наша мама терпеливая, заботливая, но ей тоже нужна наша поддержка.
Никто у нас в семье не делит обязанности на мужские и женские. Я, как строитель, могу дома устранить любую неполадку, но при этом, как и жена, убираю, мою посуду, стираю, готовлю. Старшие дети это всё тоже делают, приучается к труду и Настя. А готовка вообще мой конёк: могу легко сам приготовить праздничный обед, сервировать стол, мне это в радость, потому что всё это — для близких.
Часто, чтобы поднять настроение Анне, устраиваю ей праздник без повода: покупаю цветы, готовлю приятный сюрприз.
Мы можем просто сидеть вдвоём на кухне, разговаривать по душам — и быть при этом абсолютно счастливыми".
Всем волгоградкам желаю, чтобы их мечты сбывались. А мужчинам хочу пожелать понимания того, что наши женщины, несмотря на их самостоятельность, могут быть очень ранимыми. Чтобы сгладить какие-то трудности в отношениях с ними, порой не нужно ничего придумывать, надо просто подойти и обнять. Поверьте, в такие моменты женщина расцветает.