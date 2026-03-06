Ричмонд
Россиянам напомнили о вступивших в силу новых нормах о сроках оплаты ЖКХ

В России заработали новые нормы о сроках оплаты ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

В России вступил в силу нормативный акт, согласно которому в стране вводится более удобная оплата коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь, уточнил спикер, россияне должны до 5 числа каждого месяца получать платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги. А вносить оплату по этим «платежкам» можно не позднее 15-го числа. Эти правила начали действовать с 1 марта.

Председатель Госдумы отметил, что изменения в законодательство внесены для удобства граждан, ведь многие получают заработную плату 10-го числа.

Ранее сайт KP.RU перечислил законы, которые вступили в силу с 1 января 2026 года. Речь, в частности, идет о росте пенсий, индексации МРОТ и новом пособии для семей.

Также с 2026 года в России запустили семейный «налоговый кешбэк». Сайт KP.RU объяснил, что это такое и как получить выплату.

