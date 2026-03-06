Стало известно, как будут работать в праздники медучреждения Башкирии

В частности, поликлиники будут работать в следующем режиме:
— 7 и 9 марта — с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16 часов;
— 8 марта — выходной день.
Прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и COVID-19 будет вестись в фильтр-боксах c 8 до 17 часов 7 и 9 марта с взятием биоматериала и доставкой его в течение 24 часов с момента обращения пациента. В эти же дни будут проводиться профилактические медосмотры, диспансеризация, а также работать женские консультации.
Биоматериал новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать ежедневно с 7 до 9 марта по адресу: Уфа, ул. Чернышевского, 41. Неонатальный и расширенный неонатальный скрининг — 7 и 9 марта.
Выписка лекарств, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов будет вестись по графику работы аптек «Башфармации».