Стало известно, как будут работать в праздники медучреждения Башкирии

Прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и COVID-19 будет вестись в фильтр-боксах c 8 до 17 часов 7 и 9 марта с взятием биоматериала и доставкой его в течение 24 часов с момента обращения пациента. В эти же дни будут проводиться профилактические медосмотры, диспансеризация, а также работать женские консультации.