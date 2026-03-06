МАРТ сказал о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу

Так, МАРТ совместно с другими госорганами проверило контент белорусских блогеров, которые включены в реестр рекламораспространителей. По итогам шесть блогеров исключили из реестра. А у одного блогера, который не входит в реестр, нашли на странице ненадлежащую рекламу. Так, один инфлюенсер в своем блоге в одной из соцсетей сравнил один объект общепита с другим, негативно отозвавшись о блюде.