МАРТ сказал о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверив блогеров в Беларуси, сказало о нарушениях и штрафах. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, МАРТ совместно с другими госорганами проверило контент белорусских блогеров, которые включены в реестр рекламораспространителей. По итогам шесть блогеров исключили из реестра. А у одного блогера, который не входит в реестр, нашли на странице ненадлежащую рекламу. Так, один инфлюенсер в своем блоге в одной из соцсетей сравнил один объект общепита с другим, негативно отозвавшись о блюде.
— Блогеру направлено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе, — прокомментировали в пресс-службе.
К слову, в Беларуси по данным на 5 марта в реестре — свыше 10 тысяч рекламораспространителей. В МАРТ подчеркнули, что заниматься такого рода деятельностью блогеры могут только, если они включены в реестр рекламораспространителей.
Штраф за нарушение физлицу от 5 до 10 базовых величин (от 225 до 450 белорусских рублей в марте 2026-го), индивидуальному предпринимателю — от 10 до 25 базовых величин (от 450 до 1125 рублей), а юрлицу — от 20 до 50 базовых величин (от 900 до 2250).