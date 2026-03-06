Мошенники от имени Роскомнадзора сообщают о запрете использования VPN

Мошенники от имени территориальных Управлений Роскомнадзора рассылают фейковые письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru, в которых сообщают о запрете использования VPN на рабочих местах. Об этом в пятницу, 6 марта, предупредили в официальном Telegram — канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.