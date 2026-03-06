Мошенники от имени Роскомнадзора сообщают о запрете использования VPN

Мошенники от имени территориальных Управлений Роскомнадзора рассылают фейковые письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru, в которых сообщают о запрете использования VPN на рабочих местах. Об этом в пятницу, 6 марта, предупредили в официальном Telegram — канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители отмечают, что письма аферистов оформлены как официальные документы территориальных Управлений Роскомнадзора. Они содержат данные о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.
В ведомстве напомнили, что письма от Роскомнадзора должны содержать электронную подпись в формате .sig. Подлинность и срок действия такой подписи можно проверить на портале Госуслуг.
«Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», — добавили в МВД и призвали граждан быть бдительными.
Аккаунт мошенников уже заблокирован. Все письма от данного отправителя помечены как «Спам». В Mail письма от госорганов приходят в папку «Госписьма» и помечаются специальным знаком «Зеленый щит».
