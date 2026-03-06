Восстановленную Уткину дачу откроют для посетителей осенью

Беглов подчеркнул значимость отечественного опыта реставрации: петербургские специалисты продолжают оставаться примером для всех стран. Всего лишь семь лет назад этот архитектурный ансамбль усадьбы «Уткина дача» находился в аварийном состоянии, а ныне фасад и внутреннее убранство полностью восстановлены. Сегодня сюда перемещаются выставки Музея городской скульптуры.