Восстановленную Уткину дачу откроют для посетителей осенью

Уже сейчас здание наполняется экспозициями из коллекции Музея городской скульптуры.

Источник: Правительство Петербурга

Завершены работы по реставрации усадьбы «Уткина дача». Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём выступлении на телеканале «78» в четверг.

Беглов подчеркнул значимость отечественного опыта реставрации: петербургские специалисты продолжают оставаться примером для всех стран. Всего лишь семь лет назад этот архитектурный ансамбль усадьбы «Уткина дача» находился в аварийном состоянии, а ныне фасад и внутреннее убранство полностью восстановлены. Сегодня сюда перемещаются выставки Музея городской скульптуры.

Кроме того, губернатор проинформировал, что торжественное открытие обновлённой усадьбы состоится осенью текущего года в рамках мероприятия Форума объединённых культур.

Стоит отметить, что эта историческая усадьба стала подразделением Музея городской скульптуры Петербурга. Ранее объект сильно пострадал от пожара и длительное время пребывал в полуразрушенном виде. После завершения реставрации руководство музея намерено организовать экспозицию, рассказывающую историю усадьбы и монументальное искусство Северной столицы. Дополнительно будут созданы детская студия, выставочный зал и открытая коллекция фондов.

