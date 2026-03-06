Умер автор гимна Беларуси, народный поэт Владимир Каризна

«Союз писателей Беларуси скорбит о кончине народного поэта Беларуси Владимира Ивановича Каризны и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении организации.
Как отметили в министерстве культуры, творчество Каризны было пронизано любовью к родной страны. У поэта были выпущены многочисленные сборники для взрослых и детей, написано более двухсот текстов к песням, среди них и текст гимна Беларуси.
Каризна родился 25 мая 1938 года в деревне Закружка Минского района. Окончил филфак БГУ в 1961 году и уехал работать учителем в Браславский район. Также он одновременно возглавлял литобъединение при районной газете «Браслаўская звязда».
С 1967 по 1980 год поэт на разных должностях работал на Республиканском радио. После свой путь он продолжил редактором отдела науки и искусства литжурнала «Полымя», старшим редактором, заведующим редакции литературы для дошкольников издательства «Юнацтва» и заместителем главного редактора журнала «Крыніца».
Первое стихотворение поэта опубликовали в 1956 году в газете «Чырвоная змена». А в 1963-м в свет вышел его первый сборник лирики «Край мой синеокий».
За свою карьеру он написал свыше двухсот текстов к песням. Его многие стихи были положены на музыку, их исполняли ансамбли «Песняры», «Сябры» и «Верасы».
В декабре 2024-го белорусский президент Александр Лукашенко подписан указ, согласно которому госнаград и почетных званий было удостоено 39 представителей различных сфер и профессий, среди них — Владимир Каризна. Ему присвоили звание народного поэта республики.