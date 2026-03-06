В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5, инфраструктура не повреждена

Утром в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки не привели к разрушениям и не сказались на работе городской инфраструктуры, сообщил «КП-Краснодар».
В единую дежурно-диспетчерскую службу также не поступало никаких сигналов о происшествиях, связанных с сейсмособытием.
«Утром в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5 балла. Инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало», — написал мэр курорта Андрей Прошунин в своем telegram-канале.
Последний раз подземные толчки в Сочи наблюдались 3 марта. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) зафиксировал влияние землетрясения в Японии 2011 года на Приморье. Напомним, в результате стихии 15 лет назад погибли или пропали без вести около 18,5 тысяч человек.