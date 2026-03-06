В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5, инфраструктура не повреждена

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) зафиксировал влияние землетрясения в Японии 2011 года на Приморье. Напомним, в результате стихии 15 лет назад погибли или пропали без вести около 18,5 тысяч человек.