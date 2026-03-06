Ричмонд
Из украинского плена вернулись еще два воронежских бойца

Они были в числе 500 освобожденных военных.

В ходе обмена военнопленными между Украиной и Россией по формуле 500 на 500 домой вернулись два жителя Воронежской области — один из Воронежа, второй из Лисок. С бойцами всё в порядке. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона поблагодарил за помощь в проведении обмена уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева.

— Будем совместно продолжать эту работу, — добавил глава региона.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».