Из украинского плена вернулись еще два воронежских бойца

В ходе обмена военнопленными между Украиной и Россией по формуле 500 на 500 домой вернулись два жителя Воронежской области — один из Воронежа, второй из Лисок. С бойцами всё в порядке. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона поблагодарил за помощь в проведении обмена уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева.
— Будем совместно продолжать эту работу, — добавил глава региона.
