В Башкирии спасатели помогли фельдшеру добраться до пациента на снегоходе

Из-за снежных заносов автомобиль скорой помощи не смог доехать до больного.

Источник: Башинформ

Сегодня утром за медицинской помощью обратился мужчина, проживающий в доме на одной из отдаленных баз отдыха в районе деревни Черновка Белорецкого района. Ситуация осложнилась тем, что проезд к месту на автомобиле скорой медицинской помощи был невозможен, путь преградили снежные заносы.

На помощь медикам оперативно прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС. На снегоходе они доставили к пациенту медицинского работника.

— После осмотра врач подтвердил необходимость экстренной госпитализации. Спасатели обеспечили транспортировку мужчины до места, где ожидал автомобиль скорой помощи. К счастью, помощь была оказана вовремя, — рассказали в пресс-службе госкомитета по чрезвычайным ситуациям.