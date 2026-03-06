В Башкирии спасатели помогли фельдшеру добраться до пациента на снегоходе

Сегодня утром за медицинской помощью обратился мужчина, проживающий в доме на одной из отдаленных баз отдыха в районе деревни Черновка Белорецкого района. Ситуация осложнилась тем, что проезд к месту на автомобиле скорой медицинской помощи был невозможен, путь преградили снежные заносы.