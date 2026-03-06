Иран атаковал беспилотниками американские военные базы в Израиле и Кувейте

Иран ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».
— Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции Мерон на оккупированных территория, — сообщили там.
Командование также добавило, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными, передает агентство Tasnim.
5 марта президент США Дональд Трамп, заявил, что Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой. Что известно о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».
Иранские системы противовоздушной обороны якобы ликвидировали американский истребитель F-15 в небе над иракским городом Басра. Официального подтверждения со стороны США и Ирака пока не поступало.
5 марта Иран снова атаковал авианосец армии Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», который сейчас находится в Оманском заливе. После этого корабль якобы быстро скрылся более чем на тысячу километров от залив.