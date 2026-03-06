В Татарстане 85% отелей и ресторанов убрали англицизмы с вывесок

В Татарстане 85% заведений общепита и отелей уже привели названия в соответствие с законом, отказавшись от англицизмов. Остальные 15% планируют сделать это в ближайшее время, сообщили в ассоциации отельеров и рестораторов республики.
Гендиректор АРИО Галина Шарафутдинова отметила, что требования оказались не столь масштабными. Главное, чтобы тип предприятия (например, «кафе» или «ресторан») был указан на русском языке. У большинства заведений это уже соблюдено.
В ассоциации добавили, что смена вывесок помогает обновить имидж и привлечь гостей на фоне падения выручки до 40%. Также там надеются, что власти будут применять меры профилактики, а не наказания в переходный период.