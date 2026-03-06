Топ-5 главных новостей в Молдове 6 марта 2026: Как перевести деньги из России в Молдову — теряете до 30 процентов от суммы; в Молдове опять морозы ночью, но днем уже терпимо; какие негативные последс

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 6 марта 2026:
1. Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.
2. Опять похолодание: В Молдове ночью будут морозы, днем еще терпимо.
3. «Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.
4. Пришла беда, откуда не ждали: В Молдове из-за кризиса на рынке энергоресурсов закрывается известная сеть автозаправок — кто следующий.
5 Вылететь из Дубая и разориться: Граждане Молдовы, застрявшие в ОАЭ, не дождавшись помощи государства, ищут другие пути эвакуации — они оказались очень дорогими — до 4500 евро.
Читайте также:
Молдова слишком борзо отказалась от того, что у нее было, повесившись на петле новой зависимости: В стране снова ЧП — что это значит и почему ждем новых пакостей от властей.
Молдова вводит режим повышенной готовности в энергетике — мы это уже проходили (далее…).
В Молдове — полный апокалипсис, а у правительства — лишь состояние легкой тревоги: Гордый и культовый проект «энергонезависимость» с треском провалился.
Когда страна накрывается медным тазом, когда крышка всему, что еще хоть как-то функционирует в Молдове, руководство республики называет это мягким словом — тревога (далее…).
Водители в шоке от стремительного роста цен на нефтепродукты: «Всё только начинается, и помогать никто не будет».
Резкий рост цен на топливо и продукты вызывает у людей тревогу и стресс (далее…).