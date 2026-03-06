Смартфоны россиян атакует опасный троян под видом программы для похудения

Троян под видом фитнес-приложения атакует Android-пользователей. Мошенники рассылают вредоносную программу через фейковые Telegram-чаты (18+) спортивных клубов, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Эксперты обнаружили новую схему распространения трояна BTMOB RAT. Злоумышленники создают поддельные Telegram-чаты от имени популярных спортивных клубов и приглашают туда подписчиков настоящих каналов.
Чтобы скрыть подмену, они используют ботов для удаления уведомлений о новых участниках. В чатах публикуют сообщение с предложением бесплатно скачать приложение для расчёта калорий, распознавания блюд и отслеживания веса.
Вместо полезного софта пользователь получает APK-файл с вредоносным дроппером, который устанавливает троян, после установки которого мошенинки получают удаленный доступ, а затем крадут данные и деньги.
Сообщение-приманка то исчезает, то возвращается, оставаясь вверху ленты и привлекая новых жертв. Специалисты отмечают, что мошенники сознательно выбирают целевую аудиторию: активных пользователей фитнес-тематики, особенно в преддверии лета.
Они предупреждают: никогда не устанавливайте APK из мессенджеров, проверяйте подлинность каналов и всегда сканируйте файлы перед установкой, передает издание «Банки.ру».