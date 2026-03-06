Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риелтор рассказала, какие дачи в Подмосковье в 2026 году выросли в цене

По словам эксперта, рынок загородной недвижимости меняется неравномерно.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии дачного сезона активизировался рынок загородной недвижимости. Риелтор Юлия Любимова рассказала aif.ru, выросли ли цены за последний год. И если выросли, то насколько.

«Средняя стоимость домов в области увеличилась примерно на 8−12 процентов, — пояснила эксперт. — Но рост был неравномерным. Дешевые дома и участки дорожали быстрее, потому что именно в этом сегменте сейчас сосредоточен основной спрос. Люди продают квартиры и переезжают за город или покупают дачу для постоянного проживания».

А вот дорогие загородные дома чуть замерли в цене.

«Покупателей в этом сегменте меньше, и сделки проходят реже, — говорит Любимова. — Дом стоимостью 100 миллионов рублей может ждать своего покупателя год и дольше. Цены растут медленнее, а иногда и вовсе стоят на месте».

Ранее юрист Сергей Бочаров рассказал, кому грозит изъятие загородного дома за долги.