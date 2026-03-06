Риелтор рассказала, какие дачи в Подмосковье в 2026 году выросли в цене

«Средняя стоимость домов в области увеличилась примерно на 8−12 процентов, — пояснила эксперт. — Но рост был неравномерным. Дешевые дома и участки дорожали быстрее, потому что именно в этом сегменте сейчас сосредоточен основной спрос. Люди продают квартиры и переезжают за город или покупают дачу для постоянного проживания».