Риелтор рассказала, какие дачи в Подмосковье в 2026 году выросли в цене

В преддверии дачного сезона активизировался рынок загородной недвижимости. Риелтор Юлия Любимова рассказала aif.ru, выросли ли цены за последний год. И если выросли, то насколько.
«Средняя стоимость домов в области увеличилась примерно на 8−12 процентов, — пояснила эксперт. — Но рост был неравномерным. Дешевые дома и участки дорожали быстрее, потому что именно в этом сегменте сейчас сосредоточен основной спрос. Люди продают квартиры и переезжают за город или покупают дачу для постоянного проживания».
А вот дорогие загородные дома чуть замерли в цене.
«Покупателей в этом сегменте меньше, и сделки проходят реже, — говорит Любимова. — Дом стоимостью 100 миллионов рублей может ждать своего покупателя год и дольше. Цены растут медленнее, а иногда и вовсе стоят на месте».
