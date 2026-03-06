Ричмонд
Иран атаковал две военные базы в Израиле и американскую базу в Кувейте

Иран нанес удар по радиолокационной станции на базе Мерон.

Источник: Комсомольская правда

Иран атаковал беспилотниками авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон израильских Военно-воздушных сил (ВВС) на севере Израиля. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий», — приводит его слова агентство Tasnim.

Кроме того, ВМС Ирана атаковали беспилотниками военную базу США в Кувейте.

Накануне государственное Ирана сообщило, что Тегеран в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива начал применять ракеты с кассетной боевой частью. Сообщается, что с их помощью нанесены удары по территории Израиля.

Тем временем западные СМИ пишут, что эта война приобрела характер изнурительного противостояния. Журналисты Bloomberg обратили внимание, что американские комплексы Patriot могут успешно сбивать более 90% целей, однако цена лишь одного такого пуска иногда достигает 4 млн долларов против 20 тысяч за иранский дрон.

Россия призывает к решению конфликта мирным путем и осуждает удары по гражданским объектам.

