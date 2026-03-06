Скупают аккаунты и заманивают покупателей скидками: новая схема мошенников на маркетплейсах

Мошенники придумали новую схему обмана покупателей на популярных маркетплейсах. Злоумышленники действуют от лица продавцов и заманивают жертв фишинговыми ссылками под видом «быстрого» оформления заказа, предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.
Как уточнили в ведомстве, аферисты покупают или арендуют уже готовые учетные записи продавцов и выставляют товары по привлекательным ценам. В описании они предлагают покупателям связаться по телефону в мессенджере, обещая оформить заказ «быстрее» и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение.
Уже в мессенджере жертве приходит ссылка, которая ведет на фишинговую страницу. Сайт имитирует оформление заказа или резервирование товара, но на самом деле создан для кражи платежных данных.
В ведомстве россиянам напомнили, что переходить в мессенджеры для оформления покупок и оплачивать товары по ссылкам вне маркетплейса нельзя.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин перечислил схемы мошенников перед 8 марта.