Скупают аккаунты и заманивают покупателей скидками: новая схема мошенников на маркетплейсах

Как уточнили в ведомстве, аферисты покупают или арендуют уже готовые учетные записи продавцов и выставляют товары по привлекательным ценам. В описании они предлагают покупателям связаться по телефону в мессенджере, обещая оформить заказ «быстрее» и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение.