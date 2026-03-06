СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрану

Проект Царицынского тюремного замка был согласован в 1882 году. Архитектором выступил Антоний Томишко, спроектировавший знаменитые питерские «Кресты». Тюрьму ввели в эксплуатацию в 1886 году. Уникальный объект пережил гражданскую войну и Сталинградскую битву. Примечательно, что водопровод на территории тюрьмы был проведен лишь в 1892 году, а помещения отапливались печами. Тогда здание было рассчитано на 200 человек.