Омичи чаще других сибиряков покупают квартиры без ипотеки

Крупный российский аналитический центр недвижимости подвел итоги сделок с жильем с помощью сервисов родственного ему банка за 2025 год. В том числе по ним видно, что главной особенностью года стал рост числа покупок на собственные деньги, без кредитных.
Во многом это объяснимо, помня, каковы сейчас ключевая ставка ЦБ и соответственно банковские проценты по ипотеке.
По информации центра, за год через родственный ему банк россияне купили на свои деньги почти 400 тыс. квартир и домов. Это на 12,4% более цифры 2024 года.
В общероссийском рейтинге регионов по доле таких сделок лидируют Москва (58,8%) и Санкт-Петербург (58%).
В Сибири при этом на первом месте вдруг оказались Омск и Омская область. Здесь 43,3% всех покупок недвижимости в 2025 году были совершены без привлечения кредитных средств. Результат Омского региона самый высокий в Сибири. Далее идет Новосибирская область — 42,2% сделок без ипотеки.
Эксперты отметили, что рост числа сделок за наличный расчет был неравномерным в течение года. Был летний спад, связанный со снижением ключевой ставки и сезонным фактором, с августа таких сделок снова стало больше. Пика они достигли в декабре (52,7 тыс. по России). Преимущественно за собственные деньги люди покупали вторичное жилье. доля которой стабильно превышала 60% в общем объеме сделок без ипотеки.
Ранее мы писали, что в 2025 году льготной ипотекой на строительство домов воспользовались лишь 25 омичей.