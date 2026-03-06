Омичи чаще других сибиряков покупают квартиры без ипотеки

Эксперты отметили, что рост числа сделок за наличный расчет был неравномерным в течение года. Был летний спад, связанный со снижением ключевой ставки и сезонным фактором, с августа таких сделок снова стало больше. Пика они достигли в декабре (52,7 тыс. по России). Преимущественно за собственные деньги люди покупали вторичное жилье. доля которой стабильно превышала 60% в общем объеме сделок без ипотеки.