В посольстве КНР прокомментировали планы США по российской нефти

Посольство КНР: США не должны срывать энергетическое сотрудничество РФ и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Соединенным Штатам не следует предпринимать попыток срывать экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Так в дипмиссии прокомментировали публикацию в американской прессе данных о том, что Белый дом планирует добиваться от Пекина сокращения объемов закупок российской нефти.

Лю Пэнъюй отметил, что сотрудничество в областях экономики, торговли и энергетики не направлено против третьих стран.

«И его не следует срывать или влиять на него», — подчеркнул дипломат, добавив, что РФ и США — суверенные страны и вправе сами выбирать себе партнеров.

Ранее сообщалось, что экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос на 25% или почти на 8 млрд куб. м, достигнув почти 39 млрд куб. м в 2025 году.

