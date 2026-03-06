В посольстве КНР прокомментировали планы США по российской нефти

Соединенным Штатам не следует предпринимать попыток срывать экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
Так в дипмиссии прокомментировали публикацию в американской прессе данных о том, что Белый дом планирует добиваться от Пекина сокращения объемов закупок российской нефти.
Лю Пэнъюй отметил, что сотрудничество в областях экономики, торговли и энергетики не направлено против третьих стран.
«И его не следует срывать или влиять на него», — подчеркнул дипломат, добавив, что РФ и США — суверенные страны и вправе сами выбирать себе партнеров.
Ранее сообщалось, что экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос на 25% или почти на 8 млрд куб. м, достигнув почти 39 млрд куб. м в 2025 году.