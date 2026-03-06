Ричмонд
Популярная лапша быстрого приготовления и соевое мясо запрещены в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную лапшу быстрого приготовления и соевое мясо.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попали под запрет популярная лапша быстрого приготовления и соевое мясо. Опасную продукцию включили в реестр Госстандарта.

Так, под запрет из-за несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции попала сублимированная лапша быстрого приготовления бренда Samyang со вкусом курицы торговой марки «Hot Chicken Flavor Ramen stew type», произведенная в Корее. В ее составе нашли запрещенные при производстве пищевой продукции ингредиенты.

Также как и в лапше, запрещенный краситель рибофлавин, который недопустим при производстве такого вида еды, был обнаружен в соевом мясе «шашлык 100» торговой марки Wulama китайского производителя. Еще в китайском соевом мясе нашли запрещенный консервант пропионат кальция.

— Опасную лапшу и соевое мясо изъяли из оборота, запретили к продаже и ввозу в Беларусь, — отметили в Госстандарте.

Тем временем МАРТ сказал о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу.

А «Белэнерго» сказало об отключении отопления в квартирах белорусов.