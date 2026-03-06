Популярная лапша быстрого приготовления и соевое мясо запрещены в Беларуси

В Беларуси попали под запрет популярная лапша быстрого приготовления и соевое мясо. Опасную продукцию включили в реестр Госстандарта.
Так, под запрет из-за несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции попала сублимированная лапша быстрого приготовления бренда Samyang со вкусом курицы торговой марки «Hot Chicken Flavor Ramen stew type», произведенная в Корее. В ее составе нашли запрещенные при производстве пищевой продукции ингредиенты.
Также как и в лапше, запрещенный краситель рибофлавин, который недопустим при производстве такого вида еды, был обнаружен в соевом мясе «шашлык 100» торговой марки Wulama китайского производителя. Еще в китайском соевом мясе нашли запрещенный консервант пропионат кальция.
— Опасную лапшу и соевое мясо изъяли из оборота, запретили к продаже и ввозу в Беларусь, — отметили в Госстандарте.
