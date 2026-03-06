Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол и передача Панарина принесли «Кингз» победу над «Айлендерс»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб и помог команде обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб и помог команде обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Лос-Анджелесе 6 марта и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Счет был открыт уже на 4-й минуте первого периода. Панарин воспользовался ошибкой соперников у ворот и отправил шайбу в сетку.

Позже «Кингз» увеличили преимущество. Голы также забили Адриан Кемпе, Мики Андерсон, Самуэль Хеленюс и Алекс Лаферрьер.

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер отразил 31 бросок по своим воротам.

Панарин стал одним из самых результативных игроков встречи. Российский форвард набрал два очка — гол и результативную передачу. Такой же показатель в составе «Кингз» показали Кемпе и Андерсон.

У «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Адам Пелек и Эмиль Хейнеман. Голкипер команды Илья Сорокин сделал 30 сейвов, однако это не помогло гостям избежать поражения.

Отмечается, что Панарин провел лишь пятый матч за «Лос-Анджелес» после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля.

Победа позволила «Кингз» прервать неудачную серию — до этого команда проиграла шесть из семи матчей.

Читайте также: Скандал в НХЛ: Малкин получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу соперника.