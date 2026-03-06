Гол и передача Панарина принесли «Кингз» победу над «Айлендерс»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб и помог команде обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Лос-Анджелесе 6 марта и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.
Счет был открыт уже на 4-й минуте первого периода. Панарин воспользовался ошибкой соперников у ворот и отправил шайбу в сетку.
Позже «Кингз» увеличили преимущество. Голы также забили Адриан Кемпе, Мики Андерсон, Самуэль Хеленюс и Алекс Лаферрьер.
Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер отразил 31 бросок по своим воротам.
Панарин стал одним из самых результативных игроков встречи. Российский форвард набрал два очка — гол и результативную передачу. Такой же показатель в составе «Кингз» показали Кемпе и Андерсон.
У «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Адам Пелек и Эмиль Хейнеман. Голкипер команды Илья Сорокин сделал 30 сейвов, однако это не помогло гостям избежать поражения.
Отмечается, что Панарин провел лишь пятый матч за «Лос-Анджелес» после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля.
Победа позволила «Кингз» прервать неудачную серию — до этого команда проиграла шесть из семи матчей.
