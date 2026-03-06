Создана программа для группового применения дронов в условиях городской застройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали программный комплекс для группового применения дронов в сложных условиях горной местности и плотной городской застройки. Разработка открывает возможности для ввода новых беспилотников в план полетов в режиме реального времени, а также позволяет автоматически координировать их безопасную работу при возможных проблемах со связью, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Разработано уникальное математическое и программное обеспечение (ПО), которое обеспечивает координацию автоматизированной работы группы мультироторных БПЛА. В его основе лежит понятие динамических воздушных коридоров, когда каждый дрон резервирует для себя условное пространство вдоль маршрута. Программа сужает воздушный коридор синхронно с движением дрона, освобождая тем самым воздушное пространство для других БПЛА. Разработка позволит повысить безопасность применения группы дронов в условиях сложной местности и минимизации использования воздушного пространства, а также поможет увеличить его пропускную способность», — привели в пресс-службе слова директора СПб ФИЦ РАН Андрея Ронжина.
Уточняется, что для массовых перевозок, мониторинга инфраструктуры, а также поисково-спасательных и геологоразведочных работ в сложных условиях особый интерес представляют мультироторные (полет которых обеспечивают более двух винтов) беспилотники благодаря способности к вертикальному взлету и посадке в сочетании с точным позиционированием и маневренностью. Однако расширение их применения приводит к резкому увеличению интенсивности воздушного движения: десятки летательных аппаратов могут одновременно работать в одном воздушном пространстве. Следовательно, безопасная координация этих разнородных флотов БПЛА становится критически важной задачей.
По данным пресс-службы, от существующих аналогов разработанную в СПб ФИЦ РАН систему отличает алгоритм для динамического поэтапного ввода в план полетов новых БПЛА и выделение коридоров для них. Перепланирование маршрутов для новособранной группы дронов происходит автоматически. При этом остановка или перезагрузка программного комплекса не требуется.
Испытания на цифровом полигоне.
Как рассказали в учреждении, эксперименты применения ПО проводились в виртуальной среде, которая моделировала четыре типа местности: равнины, холмы, горы, а также смешанный тип местности. На каждом цифровом полигоне действовали десятки беспилотников с различными задачами. Пиковой вычислительной нагрузки система достигла в сценарии работы 50 беспилотников в условиях смешанного типа местности. Несмотря на экстремальную нагрузку и увеличение времени планирования маршрутов, система сохранила работоспособность без критических сбоев. Все механизмы безопасности продолжали работать, обеспечивая поддержание минимального расстояния между беспилотниками.
Исследование проведено учеными научно-педагогической школы Санкт-Петербурга «Технологии искусственного интеллекта в робототехнике», которая функционирует с 2004 года.