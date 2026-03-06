Жительница Забайкалья заплатит 5 тысяч за оскорбление врачей в крупном чате

— Оказалось, что в октябре 2025 года женщина из села Горный Зерентуй зашла в групповой чат, где сидят больше тысячи человек. Там обсуждали новость о недавнем ремонте в больнице. Ей что-то не понравилось, и она без всяких на то причин принялась поливать врачей грязью: сравнивала их с животными и насмехалась над их работой, — рассказывают в прокуратуре Забайкалья.