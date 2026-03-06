«ФАС нужно проснуться»: цветочная лихорадка бьет по россиянам

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой заморозить цены на цветочную продукцию до наступления Международного женского дня. Такое предложение звучит в официальном письме на имя главы ФАС Максима Шаскольского.
Миронов предложил провести комплексный анализ конкурентной среды на рынке цветов и выявить возможные случаи злоупотребления и потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. Народ жалуется на ценовой беспредел в канун праздника.
Депутат отметил, что за несколько дней до праздника стоимость тюльпанов в рознице уже превысила 300 рублей за единицу, цены продолжат расти. Даже небольшие букеты продаются по цене около трех тысяч рублей, а более крупные композиции достигают пяти, десяти тысяч рублей и выше.
Он считает, что при таких расценках цветы на 8 марта становятся недоступной роскошью для многих россиян. Миронов отмечает, что участники цветочного рынка выбрали стратегию максимизации прибыли, отказавшись от работы с крупными партиями.
Письмо имеется в распоряжении РИА Новости. Миронов также признает, что рынок цветов уже давно поделен между ограниченным кругом крупных компаний — экспортёров и отечественных производителей.