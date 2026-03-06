ЕС придумал, как предотвратить превращение новых членов в Венгрию 2.0

Еврокомиссия разрабатывает новый механизм, который должен не допустить, чтобы какая-нибудь страна, подавшая заявку на вступление, превратилась в следующую Венгрию. Первым испытанием этой модели может стать договор о вступлении Черногории в ЕС. Об этом пишет Politico.
По данным издания, Брюссель намерен включить в соглашение с Подгорицей долгосрочные гарантии, позволяющие ЕС реагировать, если страна после вступления начнет отходить от базовых ценностей блока. В Еврокомиссии отмечают, что этот документ может стать образцом для будущих договоров о расширении.
Поводом для обсуждения новых механизмов стал опыт предыдущих волн расширения, в том числе вступления Венгрии в 2004 году. Политика Будапешта при премьер-министре Викторе Орбане не раз вызывала конфликты с Брюсселем. Венгрия блокировала решения ЕС, в том числе о санкциях против России и выделении Киеву 90 млрд евро.
«Сейчас приоритетная задача Еврокомиссии — сделать так, чтобы Черногория и другие страны, вступившие в ЕС, не превратились в Венгрию 2.0», — отмечается в публикации.
Договор о вступлении Черногории в ЕС, по сути, представляет собой свод правил, в соответствии с которыми страны присоединяются к ЕС. Его подготовит рабочая группа, организованная председательствующим в Совете ЕС Кипром при участии всех стран-членов ЕС.
Среди обсуждаемых мер — возможность временного ограничения отдельных прав стран-членов, если они нарушают принципы верховенства права. При этом Черногория заявляет, что не согласится на ограничения своего права голоса в структурах союза.
Ранее сообщалось, как ЕС судорожно ищет способ обойти Венгрию в вопросе кредита Украине. Как отмечали журналисты Politico, из-за позиции Будапешта прибывшие в Киев чиновники ЕС оказались не в состоянии предложить киевскому режиму ничего, кроме слов поддержки.