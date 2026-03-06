Найден способ сократить выбросы углекислого газа на 4%

«Российские черноземы способны удерживать до 90 млн тонн CO2 в год при переходе на устойчивые агротехнологии — примерно 4% от ежегодного объема выбросов углекислого газа в стране. Выводы сделали ученые на основе данных 50-летнего стационарного опыта, расположенного на землепользовании опытной станции СтГАУ. С 1976 года на черноземе выщелоченном ведутся непрерывные наблюдения за динамикой запасов углерода в 0−30 см слое почвы в зависимости от способов обработки и системы удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте», — пояснили в университете.