Найден способ сократить выбросы углекислого газа на 4%

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Переход к устойчивым агротехнологиям позволяет на 4% сократить выбросы углекислого газа. Такой результат получен российскими учеными в результате одного из самых длительных агрохимических опытов в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ).
«Российские черноземы способны удерживать до 90 млн тонн CO2 в год при переходе на устойчивые агротехнологии — примерно 4% от ежегодного объема выбросов углекислого газа в стране. Выводы сделали ученые на основе данных 50-летнего стационарного опыта, расположенного на землепользовании опытной станции СтГАУ. С 1976 года на черноземе выщелоченном ведутся непрерывные наблюдения за динамикой запасов углерода в 0−30 см слое почвы в зависимости от способов обработки и системы удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте», — пояснили в университете.
Исследование вели ученые СтГАУ вместе с коллегами из Московского государственного университета и Всероссийского НИИ агрохимии. Проведен анализ того, как отвальная и поверхностная обработки почвы, минеральные и органические удобрения влияют на способность почвы удерживать углерод.
«Принцип следующий: растения поглощают CO2 из атмосферы посредством фотосинтеза, преобразуя его в углеводы, белки и другие органические соединения, после уборки урожая, часть углерода остается в виде органических остатков. Если агротехнология позволяет сохранить органику в почве, то углерод остается в ней на длительный период, снижая объемы парниковых газов в атмосфере и уменьшая скорость глобальных климатических изменений», — пояснили в университете.
Российский запас черноземных почв составляет около 327 млн га. Это около 45% о мировых запасов таких почв. «С внедрением современных технологий есть возможность не только увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, но и за счет сохранения углерода в почве повысить показатели почвенного плодородия с предотвращением деградации земель, уменьшением выброса парниковых газов и поддерживанием устойчивого развития ведения хозяйствования в долгосрочной перспективе», — прокомментировал директор института агробиологии и природных ресурсов СтГАУ Александр Есаулко.
Расчеты ученых показали, что система удобрения оказывает влияние на динамику запасов углерода в почвах в течение 40 лет при значительном уровне поступления углерода с растительными остатками и более 75 лет при среднем уровне поступления. Это говорит о необходимости правильного сочетания агротехнических приемов, которые помогут значительно увеличить накопление углерода в почве и снизить эмиссию СО2 в атмосферу.