Дмитриев: мир признает Россию незаменимым поставщиком энергоресурсов

Весь мир скоро признает Россию незаменимым поставщиком энергоресурсов. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге в X.
Российский политик прокомментировал недавние слова главы Минфина США Скотта Бессента. Тот утверждал, что Вашингтон разрешил Индии покупать нефть из РФ. По его словам, это должно увеличить предложение на мировом энергетическом рынке. В первую очередь, на фоне событий на Ближнем Востоке.
«Дальнейшие события будут развиваться по мере того, как мир признает Россию незаменимым поставщиком энергии», — ответил на это Дмитриев.
Немногим ранее глава РФПИ озвучил печальный прогноз для стран Запада. Он отметил, что уже на следующей неделе цена на нефть может увеличиться до 100 долларов за баррель. Все из-за событий на Ближнем Востоке. По словам Дмитриева, такие цены станут огромной проблемой для Запада.