Дмитриев: мир признает Россию незаменимым поставщиком энергоресурсов

Немногим ранее глава РФПИ озвучил печальный прогноз для стран Запада. Он отметил, что уже на следующей неделе цена на нефть может увеличиться до 100 долларов за баррель. Все из-за событий на Ближнем Востоке. По словам Дмитриева, такие цены станут огромной проблемой для Запада.