Покинувший Россию актёр Сафонов находится в депрессии и не выходит из дома в Израиле

Муж певицы Саши Савельевой, актёр Кирилл Сафонов, признался, что война в Израиле кардинально изменила его жизнь. Он почти не выходит из дома и перестал водить шестилетнего сына Леона в школу. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать письмо. Ничего героического. Море, кофе, несколько мыслей. Война внесла коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Телеграме. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — отметил актёр.

Четыре года назад Сафонов вместе с женой и сыном переехал в Израиль. Сейчас актёр признаётся, что пребывает в замкнутом пространстве и испытывает депрессию из-за постоянной угрозы обстрелов. По словам артиста, привычные утренние прогулки к морю и письма на берегу заменились тревожными сводками новостей.

Ранее комик и телеведущий Михаил Шац*, переехавший из России в Израиль, делился в своём блоге трудностями жизни во время обострения конфликта между Израилем, США и Ираном. Он отмечал, что в военное время возникают необычные бытовые вопросы: стоит ли класть в тревожный чемодан антидепрессанты и как вести себя после сигнала тревоги, чтобы повысить шансы на выживание.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён Минюстом России в перечень иностранных агентов.

