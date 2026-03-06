Покинувший Россию актёр Сафонов находится в депрессии и не выходит из дома в Израиле

«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать письмо. Ничего героического. Море, кофе, несколько мыслей. Война внесла коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Телеграме. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — отметил актёр.