Экономия поневоле, в столичных домах отключают свет: Где в Кишиневе не будет электричества — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.
Публикуем список адресов.
Центр:
Ул. Е. Крушеван, 3, 14, Др. Виилор, 30/4, 34, Мит. Гурие Гросу, 30, 30/2, В. Докучаева, 38 — с 08:50 до 13:00.
Ул. Друмул Виилор, 38/2, 40, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 — с 13:00 до 17:00.
Чеканы:
Ул. Джинта Латинэ, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, Н. Милеску-Спэтару, 1, 1/1, ½, 2/2, ⅔, 3, 3/1, П. Заднипру, 18 — частично с 11:10 до 15:00.
Рышкановка:
Ул. Мирон Костин, 13/1 — с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Ул. Ренаштерий Национале, 7 — с 09:20 до 16:00.
Ул. Г. Мадан, 15, 27 — с 10:45 до 16:30.
Ул. Буковиней, 15, Студенческая, 17, 21, 25−27 — с 08:30 до 16:30.
